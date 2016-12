Fibabanka, 2016’da KOBİ’lerle güçlü büyüyecek

Banka, konsolide olmayan finansal tablolarına göre 2015 yılı Aralık sonu itibarıyla 81.6 milyon TL net kar elde etti, özkaynak karlılık oranı yüzde 11 olarak gerçekleşti. Banka’nın toplam kredileri Aralık 2015 sonunda geçen yıl sonuna göre sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek yüzde 39 artışla 8.6 milyar TL’ye ulaştı. Kredilerin aktif toplamı içindeki payı ise yüzde 77 olarak gerçekleşti.

Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar, “2015 yılında hedeflediğimiz doğrultuda perfomansımızı artırmayı başardık. 2015 yılı son çeyreğinde International Finance Corporation (IFC) ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) gibi iki büyük finansal kuruluşun, her biri yüzde 9.95 oranında toplamda ise yüzde 19.90 oranında olmak üzere Banka’ya ortak olmalarıyla birlikte Bankamız’ın büyüme hedeflerine 2015 yılında olduğu gibi ilerleyen dönemde de hızlı bir şekilde ulaşmasını bekliyoruz. 2016 yılında özellikle odaklandığımız Ticari Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı’nda güçlü bir şekilde büyümeyi planlıyoruz” diye konuştu.