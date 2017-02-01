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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:00
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Fibabanka A.Ş.’de Ömer Mert dönemi

Fibabanka A.Ş.’nin Fiba Grubu tarafından devralınmasıyla 7 Ocak 2011’de Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak atanmış olan Bekir Dildar, Genel Müdürlük görevini 18 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Ömer Mert’e devretti.

Fibabanka A.Ş.'de Ömer Mert dönemi
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Bekir Dildar bundan sonraki dönemde Fibabanka A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam edecek.
Bekir Dildar yönetiminde Fibabanka A.Ş., hızlı ve kaliteli müşteri hizmeti vermek misyonuyla kısa sürede şube ve müşteri sayısını artırarak öncelikle kurumsal ve ticari bankacılık alanında, devamında KOBİ, bireysel bankacılık ve son olarak da işletme ve tarım bankacılığı alanlarında istikrarlı ve karlı büyüme çizgisini sürdürdü.
Fibabanka A.Ş., 6 yıl önce satın alındığında 5 ilde 18 şube, 300 personel, yaklaşık 1 milyar TL aktif büyüklüğü ile kısıtlı alanda hizmet verirken bugün itibarıyla; 19 ilde, 73 şube, 1.500’ü aşkın personel ve Eylül 2016 tarihi itibarıyla 13.5 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü ile Türk bankacılık sektöründe yerini sağlamlaştırdı.
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KobiÖmer MertFibabanka

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