Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına dokunuyor
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK TÜSSİDE ve akademisyenlerin desteği ile üstün potansiyeli olan çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırmayı, kendilerine olan güvenlerini desteklemeyi ve geleceğe umutla bakmalarını amaçlayan “Filli Boya Bilim Kampı” projesinin dördüncü ayağı tamamlandı.
Program kapsamında, İzmit Bilim Merkezi’ni de ziyaret ederek, kamp boyunca strateji geliştirme, ekip ve koordinasyon oyunları ile sanatsal etkinliklerde de yer alma fırsatı buldu.