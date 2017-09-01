01 Eylül 2017 Cuma 08:00

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Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına dokunuyor

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK TÜSSİDE ve akademisyenlerin desteği ile üstün potansiyeli olan çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırmayı, kendilerine olan güvenlerini desteklemeyi ve geleceğe umutla bakmalarını amaçlayan “Filli Boya Bilim Kampı” projesinin dördüncü ayağı tamamlandı.