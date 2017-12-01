Finans Kulüp Başkanlığı’na Dr. Önder Halisdemir seçildi

Halisdemir, Genel Kurul’ da yaptığı konuşmada; “Vakfımız, ekonomi ve finans sektörüne yön vermiş isimlerin tecrübe paylaşımları ile hiçbir kitapta yazmayan büyük derslerle doludur. Yıllar önce şahsım henüz sektörde çömez iken üyesi olarak faaliyetlerinin içerisinde yer aldığım Vakfımızın bugün başkanlığına gelmek ve bu görevi ülkemizin büyük hizmetkârlarından finans duayeni Dr. Tevfik Altınok’ tan devralmak benim için büyük bir gurur ve sorumluluk vesilesi olmuştur” dedi. Eski Başkan Altınok ise Finans Kulüp üyelerine veda mesajında, Finans Kulüp’ün kurulduğu günden bu yana Türkiye de faaliyet gösteren finansal kuruluşların yöneticilerine kapılarının açık olduğunu, üyeleri arasında dayanışmayı sağlama çabasının ön planda tutulduğunu belirtti.
Finans Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri:
Dr. Ayşe Tuba Turan Somer Adnan Nas Ferhan Kaptan F.Fethi Hinginar Halit Yıldız Meriç Özgen Meral Özertik Dr. Önder Halisdemir Selçuk Maruflu Dr. Turgut Telman Yusuf Gökhan Penezoğlu