01 Eylül 2017 Cuma 08:00

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Finansal Kurumlar Birliği, 2017 yılının ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği’nin 2017 yılı 6 aylık konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı: