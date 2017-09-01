﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2017 Cuma 08:00
Bu haber 627 kez okundu.

Finansal Kurumlar Birliği, 2017 yılının ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği’nin 2017 yılı 6 aylık konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı:

Finansal Kurumlar Birliği, 2017 yılının ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
“Finansal kiralama sektörümüzün alacakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.1 artarak 47 milyar TL seviyesini aştı. Diğer yandan sektörün aktif büyüklüğü son verilerle birlikte yüzde 23.6 oranında, öz kaynakları ise yüzde 13.2 oranında büyüdü. Faktoring sektörüne baktığımızda; 2017’nin 6 aylık performansında işlem hacmi 69.2 milyar TL; alacakları ise 33 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.3’lük artışla 35 milyar TL; öz kaynakları ise yüzde 11.7 büyüme ile 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti. 61 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 100 bini aşan müşterilerine hizmet veriyor. Finansman sektörüne geldiğimizde ise, sektörün işlem hacmi 2017 ilk yarısında yüzde 16.1 oranında büyüyerek, 11 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğü 13.6’lık artışla 33 milyar TL; alacak büyüklüğü ise 13.9’luk artışla 28.8 milyar TL seviyesine erişti.”

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Finansal Kurumlar BirliğiFKBMehmet Cantekin
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına dokunuyor Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına dokunuyor
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “Kalkınma Bankası, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme için özel kaynak ayırmalı” EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “Kalkınma Bankası,...
TAT tarımda dijitalleşmeye öncülük ediyor TAT tarımda dijitalleşmeye öncülük ediyor
TÜRKONFED ve İKV Sanayi 4.0 için Gümrük Birliği modernizasyonunu ele aldı TÜRKONFED ve İKV Sanayi 4.0 için Gümrük Birliği...
GE ve TTGV’den işbirliği GE ve TTGV’den işbirliği
Çinli dev SUMEC, Smart Energy ile Türkiye’de büyüme kararı aldı Çinli dev SUMEC, Smart Energy ile Türkiye’de büyüme...
Yukarı Çık

banner201

banner199

Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına...
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK TÜSSİDE ve akademisyenlerin...

Haberi Oku