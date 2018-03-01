FKB açıkladı: Bankacılık dışı finans sektörü ekonomiye katkı sağladı



Ekonomi gündeminde Finansal Kurumlar Birliği üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiklerini gururla söyleyebilirim. Bugün açıkladığımız rakamlarla ekonomiye sunduğumuz katkıyı bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz. İşini geliştirmek isteyen herkesi bankacılık dışı finanstan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

Finansal kiralama sektörünün alacakları yüzde 18 artarak 52 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü son 1 yılda yüzde 20; öz kaynakları ise yüzde 10 oranında büyüdü. Faktoring sektörü ise işlem hacminde 145 milyar TL; alacakları ise 42 milyar TL seviyelerine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü geçen yıla oranla yüzde 32’lik artışla 43 milyar TL seviyelerinde; öz kaynakları ise yüzde 14 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. 61 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün 110 bine ulaşan müşterisine hizmet verdi. Finansman Şirketleri’ne geldiğimizde ise sektörün işlem hacmi 2017 yılında yüzde 27 oranında büyüyerek, 28 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğü 39 milyar TL seviyesine erişirken mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 4.3 milyon kişiye ulaştı. Alacak büyüklüğü ise 34 milyar TL’ye ulaştı.