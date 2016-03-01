﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2016 Salı 08:00
Bu haber 3363 kez okundu.

FKB açıkladı: Sektör büyüyor

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2015 yılı itibariyle her üç sektöre ait konsolide verileri açıkladı.

FKB açıkladı: Sektör büyüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Konsolide verilere göre üç sektörün 2015 yılı verileri 2014'e kıyasla aktif toplamı yüzde 19.2 artışla 94 milyar 591 milyon TL'ye, işlem hacmi yüzde 6.3 artışla 156 milyar 64 milyon TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 18.4 artışla 85 milyar 548 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğü yüzde 11.1 artışla 13 milyar 257 milyon TL’ye, net karı ise yüzde 15 artışla 1 milyar 560 milyon TL’ye yükseldi.
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger şunları kaydetti: “Yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin yanısıra özellikle Avrupa’da yaşanan resesyon riski, emtia fiyatlarındaki gerileme ile başta Çin olmak üzere, diğer gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme oranlarındaki düşüşler, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz kararının tartışılması, ülkemizi etkileyen bölgesel jeopolitik sorunlar nedeniyle zor bir yılı geride bıraktık. Buna rağme, FKB üyeleri finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri risk yönetimi anlayışlarını koruyarak reel sektörü desteklemeye ve büyümeye devam etti. 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da küresel gelişmelerin negatif etkilerine karşı, şirketlerin karşılaşacakları finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi kalkınmanın önemli olduğu alanlarda en önemli çözümün finansal kuruluşlardan geleceğini beklemekteyiz.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
FKBFinansal Kurumlar BirliğiOsman Zeki Özger

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku