FKB açıkladı: Sektör büyüyor

Konsolide verilere göre üç sektörün 2015 yılı verileri 2014'e kıyasla aktif toplamı yüzde 19.2 artışla 94 milyar 591 milyon TL'ye, işlem hacmi yüzde 6.3 artışla 156 milyar 64 milyon TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 18.4 artışla 85 milyar 548 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğü yüzde 11.1 artışla 13 milyar 257 milyon TL’ye, net karı ise yüzde 15 artışla 1 milyar 560 milyon TL’ye yükseldi.



Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger şunları kaydetti: “Yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin yanısıra özellikle Avrupa’da yaşanan resesyon riski, emtia fiyatlarındaki gerileme ile başta Çin olmak üzere, diğer gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme oranlarındaki düşüşler, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz kararının tartışılması, ülkemizi etkileyen bölgesel jeopolitik sorunlar nedeniyle zor bir yılı geride bıraktık. Buna rağme, FKB üyeleri finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri risk yönetimi anlayışlarını koruyarak reel sektörü desteklemeye ve büyümeye devam etti. 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da küresel gelişmelerin negatif etkilerine karşı, şirketlerin karşılaşacakları finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi kalkınmanın önemli olduğu alanlarda en önemli çözümün finansal kuruluşlardan geleceğini beklemekteyiz.”