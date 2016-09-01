FKB, ilk 6 aylık sonuçları açıkladı

Buna göre üç sektörün 2016'nın ilk yarısında 2015'in aynı dönemine kıyasla: Aktif toplamı yüzde 13.8 artışla 100 milyar 858 milyon TL'ye, işlem hacmi yüzde 1.2 artışla 77 milyar 249 milyon TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 14.2 artışla 90 milyar 974 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğü yüzde 15.6 artışla 14 milyar 602 milyon TL’ye, net karlılığı ise yüzde 5 artışla 1 milyar 39 milyon TL’ye ulaştı. Finansal Kurumlar Birliği’nin 2016 yılı ilk 6 aylık sonuçlarının yanısıra ekonomi gündemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, “Finansal Kurumlar Birliği olarak biz de tüm üye şirketlerimiz ile birlikte misyonumuza ve sorumluluğumuza sahip çıkarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edecek; onların finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi var gücümüzle sürdüreceğiz” dedi. Cantekin, sadece finansman kaynaklarıyla da değil; gelişen insan kaynağı kalitesi, genişleyen hizmet ağı, yenilikçi ürünler ve paydaşlarla hayata geçirdikleri katmadeğerli projelerle de reel sektörün yanında çok daha fazla yer almaya kararlı olduklarını vurguladı. Cantekin, “Son olarak 9 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun’ ile söz konusu satıp geri kiralama ile ilgili belirsiz bazı alanlar da netleşmiş oldu. Diğer yandan sektörün aktif büyüklüğü son 1 yılda yüzde 11.8; öz kaynakları ise yüzde 14.6 oranında büyüdü” bilgisini verdi.