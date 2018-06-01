FKB Olağan Genel Kurulu’nu düzenlendi

Toplantıya katılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, “KOBİ’lerimizin ekonomi içindeki ağırlığı oldukça yüksek. KOBİ’lerin ekonomiye söz konusu mevcut katkılarını daha da yüksek düzeye çıkarmak ana görevimiz olmalı. Bu bakımdan sürdürülebilir ekonomik gelişme için finansal kesimle güçlü bir diyalog kurmak önemli. Bu yönde, bankalar kadar bankacılık dışı finans kesiminin çalışmaları da bizleri sevindiriyor. Ayrıca bankacılık dışı kesimin büyümeye odaklanması da ekonomi yönetimimizi memnun ediyor” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin ise FKB olarak üç sektörden toplam 100 üye finansal kuruluş ve 7.000’in üzerinde çalışanı temsil ettiklerini belirtti. Cantekin, 2017 sonu itibarıyla üç sektörün yaklaşık 141 milyar TL’lik bir aktif büyüklük üretip, 196 milyar TL’lik işlem hacmine de aracılık ettiğini belirtti.