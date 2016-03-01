FODER’in Parayön Programı büyük ilgi gördü

J.P.Morgan’dan alınan hibe ile gerçekleştirilen eğitim programları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan bir yıllık protokol çerçevesinde, lise son sınıf ve üniversite birinci sınıf öğrencileri için ve ayrıca Sevgi Evleri ve Çocuk Siteleri’nde yaşayan gençler için organize ediliyor. İnteraktif ve yenilikçi yöntemlerle finansal okuryazarlığı ve farkındalığı arttırmayı amaçlayan ve hedef kitleye göre uyarlanan Parayön Programı üç başlık altında veriliyor.
FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen, “OECD rakamlarına göre Türkiye, finansal okuryazarlık bilinci konusunda oldukça alt sıralarda yeralıyor. Yeterli finansal altyapıya ve bilince sahip olamamak ülke ekonomisinin sürdürülebilir olmasının önünde bir engel. Oysa finansal okuryazarlığın artmasıyla birey, aile ve dolayısıyla ülke ekonomisi, sağlam temeller üzerine kurulacak, toplum beklenmedik ekonomik koşullardan en az zararla kurtulmanın yollarını bulabilecek” dedi.