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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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Ford Otosan, yenilikçi fikirleri ödüllendiriyor

Son 13 yılda yaptığı toplam 754 patent ve faydalı model başvurusu ve 264 patent tescil belgesiyle sektöründe fark yaratan Ford Otosan, 2015 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusu yapan 305 çalışanını ödüllendirdi.

Ford Otosan, yenilikçi fikirleri ödüllendiriyor
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Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Koç Topluluğu’nun ardından, ikinci özel sektör kuruluşu olarak Ford Otosan’ın da Fikri Haklar Stratejisi’ni oluşturduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Neredeyse kuruluşumuzdan bu yana Ar-Ge yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyor, kurum içinde yenilikçi fikirleri destekliyoruz. Bu çalışmalarımızla birlikte 100 Yıllık Sanayi Şirketi olma hedefimize her geçen yıl daha da güçlenerek ilerliyoruz. 2015 yılında Ford Otosan olarak 305 çalışanımız tarafından geliştirilen 142 yeni patent başvurusunda bulunduk ve 31 adet patent tescil belgesi almaya hak kazandık.”
Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş de “İnovasyon şirket kültürümüzün vazgeçilmez bir unsuru. Ortak aklımızla yaptığımız bu çalışmaların her anında katkıda bulunan çalışanlarımızla ileriye doğru 'sen varsan gelecek bizim' mottosuyla yürüyoruz. Şirketimizin geleceğini tasarlamak, yeni büyüme imkanları yaratmak için kurum içi girişimcilere fikirlerini sunma, olgunlaştırma ve projelendirme olanağını sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuşuyor.

 

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Anahtar Kelimeler
Ford OtosanHaydar Yenigün

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