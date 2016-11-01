Fransa’dan Türk yatırımcılara çağrı

Türkiye ve Fransa arasındaki mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve özellikle Fransa’da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin bilgilendirilmesi amacıyla Fransız Sarayı’nda bir etkinlik düzenlendi.

Fransa’dan ve Türkiye’den uzmanlar ile konuk firmaların katıldığı “Invest in France” etkinliğinde Fransa’daki Türk yatırımcıların başarı hikayeleri ile ticari deneyimleri paylaşıldı. Fransa’da özellikle lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörüne ilgi gösteren Türk yatırımcılar, 1.000’den fazla kişiye sağladığı istihdamın yanısıra Fransız ekonomisine yaklaşık 150 milyon avroluk bir katkı sağlıyor.



Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Fransa’da Türk yatırımcıları daha fazla görmek istediklerini belirtirken Türk yatırımcıların dinamik olduğunu ve yeni pazarlar aradığını kaydetti: “Ekonomik açıdan Türkiye Fransa’nın iş ortağıdır. Bugün iki ülke arasındaki ticaret hacmi 14 milyar avro ama hedefimiz 20 milyar avroya ulaşmak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye’de 500 Fransız şirketi bulunuyor. Buna karşılık Fransa’da 100 civarında Türk şirket var ve 1000’den fazla kişiye istihdam sağlıyorlar. Türkiye Fransa’da yabancı yatırımlar sıralamasında 29. sırada yer alıyor. Ticari ilişkilerde bir denge kurabilmek üzere daha fazla Türk yatırımcısını ülkemize davet etmek istiyoruz.”