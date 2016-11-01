﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Kasım 2016 Salı 07:43
Bu haber 8997 kez okundu.

Fransa’dan Türk yatırımcılara çağrı

Türkiye ve Fransa arasındaki mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve özellikle Fransa’da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin bilgilendirilmesi amacıyla Fransız Sarayı’nda bir etkinlik düzenlendi.

Fransa'dan Türk yatırımcılara çağrı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fransa’dan ve Türkiye’den uzmanlar ile konuk firmaların katıldığı “Invest in France” etkinliğinde Fransa’daki Türk yatırımcıların başarı hikayeleri ile ticari deneyimleri paylaşıldı. Fransa’da özellikle lojistik, hazır giyim ve inşaat sektörüne ilgi gösteren Türk yatırımcılar, 1.000’den fazla kişiye sağladığı istihdamın yanısıra Fransız ekonomisine yaklaşık 150 milyon avroluk bir katkı sağlıyor.
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Fransa’da Türk yatırımcıları daha fazla görmek istediklerini belirtirken Türk yatırımcıların dinamik olduğunu ve yeni pazarlar aradığını kaydetti: “Ekonomik açıdan Türkiye Fransa’nın iş ortağıdır. Bugün iki ülke arasındaki ticaret hacmi 14 milyar avro ama hedefimiz 20 milyar avroya ulaşmak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye’de 500 Fransız şirketi bulunuyor. Buna karşılık Fransa’da 100 civarında Türk şirket var ve 1000’den fazla kişiye istihdam sağlıyorlar. Türkiye Fransa’da yabancı yatırımlar sıralamasında 29. sırada yer alıyor. Ticari ilişkilerde bir denge kurabilmek üzere daha fazla Türk yatırımcısını ülkemize davet etmek istiyoruz.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Charles Fries

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku