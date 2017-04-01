FuzulEv 2017 yılında 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor

Fuzulev, şubeleriyle Antalya’da düzenlediği toplantıda 2017 yılı hedeflerini açıkladı. 4 gün süren ve tüm Fuzulev Ailesi’nin katıldığı etkinlikte gayrimenkul gündemi ve Fuzulev’in büyüme hedefleri konuşuldu. Yıl sonu itibarıyla 300 kişiye iş imkanı sağlamayı planlayan Fuzulev, özellikle istihdam açığı olan Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde şubeler açarak büyüyecek.

Gayrimenkul Sertifikası’nın gelmesinin, sektördeki finansman sorununa çözüm getirdiğini belirten Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “2017 yılında ülkede ekonomik istikrarın devam etmesi oldukça önemli. Gayrimenkul sektöründe hızla alınan olumlu adımlar, kararlar neticesinde özel sektörün eli yatırım için rahatladı. Özellikle gayrimenkul sertifikası uygulamasının başlaması; Anadolu’da yastık altı birikimlerin ‘konut alımına’ dönmesine sebep oldu. Fuzulev olarak bunu; açtığımız şubelerden ve gelen taleplerden anlıyoruz. Küçük birikimlerle ev sahibi olma trendi giderek arttıyor” dedi.