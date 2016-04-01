GE, Küresel İnovasyon Barometresi’ni açıkladı

Türkiye’nin de dahil olduğu 23 ülkeyi kapsayan 2.000’e yakın üst düzey yöneticinin katıldığı araştırma; dördüncü sanayi devrimi, yeni iş modelleri, büyük veri, inovasyonun finansal sonuçlara etkisi, aşamalı inovasyon, demode kalma riski, şirketlerin inovasyon stratejileri, inovasyonda özel sektörün yanısıra devletin rolü ve işgücünün geleceği konusunda ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

GE Küresel İnovasyon Barometresi sonuçlarını açıklayan GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, küresel rekabette farklılaşmanın inovasyonla mümkün olduğunu, inovasyon stratejisinin Türk şirketlerinin büyük bir çoğunluğunun gündemine girmesinin önümüzdeki dönemde olumlu sonuçlarının alınacağını söyledi. Araştırma; Dördüncü Sanayi Devrimi konusunda Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere göre daha iyimser bir beklenti içerisinde olduklarını ortaya koyuyor.