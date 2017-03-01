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01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
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Gebze’de İhtisas Vergi Dairesi hizmete giriyor

Gebze Ticaret Odası Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı’nın ardından 2017 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı, Meclis Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gebze'de İhtisas Vergi Dairesi hizmete giriyor
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Bu ayki Meclis Toplantısı’nın konuğu Perakende Strateji Uzmanı, Yönetim Danışmanı ve Akademisyen Dr. Fatih Anıl oldu. Anıl, “Globalleşen Piyasalarda İşletmelerin Yeni Vizyonu” konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Sunum sonunda Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, ‘Vergide Ödüllendirme Sistemi’nin, bu dönemde Hükümet nezdinde cevap bulmasının onurlandırıcı olduğunu belirterek,”1 Mayıs’tan itibaren Gebze’de İhtisas Vergi Dairesi hizmete girecek ve 3 ila 5 yıl gibi uzun süren KDV tahsilatı artık 5 günde tahsil edilecek” dedi. Çiler, çalışma hayatında başlatılan ‘Milli İstihdam Seferberliği’ne dikkat çekerek, Gebze Ticaret Odası üyelerinin bu projede de fark yaratacağını belirtti. 
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Gebze Ticaret OdasıNail Çiler

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