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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:00
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Gedik’ten savunma teknolojileri alanında işbirliği

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) son yıllarda önemle üzerinde durduğu konulardan birisi yerli savunma sanayinin geliştirilmesi.

Gedik'ten savunma teknolojileri alanında işbirliği
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Bu noktada Gedik Holding yarım asrı aşan Gedik Kaynak ve Gedik Döküm ve Vana iştirakleri ile MİLGEM (Milli Gemi) gibi projelerde savunma sanayine yönelik ürün tedariği sunarken, İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ve ‘Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programları’ ile de nitelikli insan altyapısının geliştirilmesine destek sağlıyor. İstanbul Gedik Üniversitesi’nin dikkat çeken bir projesi de yakın dönemde makine mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir ekip ile Hovercraft aracı üzerine yaptıkları çalışmalar. Ayrıca Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESUT) İstanbul Gedik Üniversitesi çatısı altında, sportif ve sanayi dalgıçlık eğitimlerinden başlayarak, su altında endüstriyel faaliyetleri yapabilecek gençlerin uluslararası düzeyde eğitim ve sertifikalandırılmaları ile sualtı teknolojilerinde gerekli olan robotik (ROV), sensörik ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını bünyesindeki Mekatronik Bölümü ile birlikte yürütüyor.

 

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