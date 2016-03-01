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01 Mart 2016 Salı 08:00
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GEKA, bölgeye katkısını sürdürdü

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege Bölgesi’nde önemli araştırma, planlama, fizibilite gibi çalışmaların desteklendiği "Doğrudan Faaliyet Desteği” programı kapsamında 2015 yılında 18 projeye 1.5 milyon TL kaynak aktardı.

GEKA, bölgeye katkısını sürdürdü
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Program kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’da olmak üzere; interaktif tanıtım sistemi oluşturulması, atık su arıtma tesisi fizibilitesi, finansal okuryazarlığın artırılması,  su ayak izi ve temiz su eylem planı, imalat sanayi envanteri, kentlerin ve ürünlerin markalaşması, kırsal kalkınma stratejisi, sürdürülebilir çevre, kümelenme analizi, atıkların geri kazanımı, melek yatırım, turizm yol haritası, pazarlama stratejisi gibi hususlarda projeler desteklendi.
GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, programın, Güney Ege’nin tarımdan tekstile, turizmden enerjiye, çevresel sorunlardan sosyal konulara kadar geniş bir alanda bilimsel veriler ışığında mevcut durumu ortaya koyduğunu söyledi.
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın GEKA tarafından etkin bir araç olarak kullanıldığını belirten Alata, nitelikli veriler ile doğru planlama yapılabileceğine dikkat çekti: “Ortaya konan raporlar gerek özel sektör yatırımları gerekse kamunun yapacağı yatırımlar ile diğer uygulamalar için çok iyi bir altlık niteliğindedir.”
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2016 yılında da Ajans tarafından uygulamaya konulacak. Bu kapsamda uygun projelere 80 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek.

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
GekaGüney Ege Kalkınma AjansıSüleyman Alata

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