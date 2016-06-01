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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:00
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Gelecek bilgi güvenliği ile şekillenecek

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Turkcell işbirliğiyle kurulan Bilgi Toplumu Enstitüsü, bilişim güvenliği ve bilişimde geleceğe ilişkin potansiyel tehlikelerin masaya yatırıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin onur konuğu ise ‘Geleceğin Suçları” adlı kitabın yazarı Marc Goodman oldu.

Gelecek bilgi güvenliği ile şekillenecek
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Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, “En önemli değerin ‘bilgi’ olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Sahip olduğu bilgiyi doğru işleyen bireylerin, toplumların, şirketlerin ve ülkelerin fark yarattığı bir dünyadayız. O nedenle bilgi toplumu olmak da her zamankinden çok daha önemli hale gelmiş durumda” dedi.
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise bilgi güvenliğinin kişide başladığına dikkat çekerek, “Geleceğin suçlarını ancak günlük bilgilerimiz çerçevesinde fantazilerimizi kullanarak genişletebiliyoruz. Oysa biraz daha derine baktığımız zaman ağır bir distopya ile karşılaşıyoruz. Bu distopyada suç, dijital boyut kazanarak, üç boyutlu bir bela halini alıyor. Ve bu beladaki oyuncular, sadece şifre kırıcı hacker’lar değil, sadece Julian Assange’lar Edward Snowden’ler da değil. Duyduğumuz hacker’lik, bilgi çalma, sistemleri dağıtma gibi doğrudan bilişim suçlarının yanısıra bildiğimiz gündelik, en adi suçlar dahi dijital dünyanın verimliliğinden faydalanarak etkisini artırabiliyor. Hem de kötü niyetin, hukuk dışı sınırsızlığından yararlanarak. Bizzat hükümetler, devletler de artık bu suç şebekesi içinde yeralıyor. Herkes oyuncu” diye konuştu. 
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Madencilik Madencilik
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Türkiye Bilişim VakfıTBVİlker KuruözFaruk Eczacıbaşı

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