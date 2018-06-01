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01 Haziran 2018 Cuma 08:00
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“Girişimci Kadın Buluşmaları” Bolu’da gerçekleşti

Garanti Bankası’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği “Girişimci Kadın Buluşmaları” toplantısı Bolu’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar yaptı.

'Girişimci Kadın Buluşmaları” Bolu'da gerçekleşti
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Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Kadınların işgücüne katılımı ülkelerin toplumsal olduğu kadar ekonomisinin gelişimine de büyük katkı yapıyor. Kadınların işgücüne katılımında OECD ortalamasını yakalarsak, 2025 yılında 250 milyar dolar daha fazla milli gelire sahip olacağız. Girişimci Kadın Buluşmaları’nda kadın girişimcilerimizin, büyümesi ve yeni pazarlara açılması için ihtiyaç duydukları desteği veriyoruz” dedi.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, “Ülkemizde girişimcilikle ilgili rakamlara baktığımızda da dengesiz bir tablo görüyoruz. Türkiye’de kadın girişimci ülke genelinde yalnızca yüzde 8 paya sahiptir. Ülkemizde kadın girişimci sayısını artırmak üzere Bolu’dayız. Çünkü amacımız, kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine destek vermek, ürün ve hizmetlerini satmaları için satın almacılarla buluşturmak, onları ilham verici hayat hikayelerine sahip kadın girişimcilerle tanıştırmak ve en önemlisi ticaret ağlarının gelişmesi için birbirlerini tanımalarını sağlamak” diye konuştu.
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise son on yılda kadın istihdamındaki artışın erkek istihdamındaki artışın 2.5 katından daha fazla olduğunu ama bu artışları yeterli görmediklerini paylaştı.

 

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