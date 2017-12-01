Girişimcilere bir günde 17 milyon TL

Final sahnesinde 17 milyon TL’yi aşan hibe ve yatırımlardan pay almak için kıyasıya mücadele eden girişimler arasında Eyedius, toplam 1 milyon 390 bin TL ödül ve yatırım alarak en çok kazanan girişim oldu. Bunu 780 bin TL ile Nanomik, 400 bin TL ile de Scoutium takip etti. Ev sahibi İTÜ ARI Teknokent, 1 milyon TL yatırım yaparken Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Enerjisa, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, ING Bank, Pegasus, Turkcell Arıkovanı, Cisco, Borsa İstanbul, Hepsiburada, Cardtek, Monitise, IBM ve Microsoft başta olmak üzere 40’ı aşkın destekçi, 14 yatırımcı şirket ve yatırımcı ağı ile 10 bireysel yatırımcı da geleceği etkileyecek girişimcilere yatırım ve hibe desteğinde bulundu.

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek olarak 2012 yılından beri toplam 1.150 girişime ve 3.450 girişimciye destek verdik. Toplam 35 milyon TL değerinde yatırım alan girişimlerin toplam cirosu 55 milyon TL, toplam değerlemesi ise 415 milyon TL oldu” dedi.