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01 Aralık 2016 Perşembe 08:03
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Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark, kuluçka merkezi Yıldız Kuluçka'yı girişimcilerin hizmetine sunarak, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark
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Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, “Teknoparklar özellikle yeni kurulma aşamasında olan şirketlere, fiziksel bir mekan sağlamaktan çok daha fazlasını sunuyorlar. Türkiye’nin en kapsamlı ve büyük kuluçkası olan Yıldız Kuluçka henüz kurulma aşamasında olan veya gelişmekte olan şirketlerin, yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamı sağlayarak, hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor” diyor.
Yıldız Teknopark, toplam 11 binada 125 bin m2’lik alanda hizmet veriyor. Ar-Ge ofislerinde 380’den fazla firmada 7 binden fazla Ar-Ge ve yazılım personeline evsahipliği yapıyor. Bunlardan 100’ü kuluçkada yer alıyor. Güner şunları söylüyor: “Aralarında Ulusal ve uluslararası hibe desteklerden faydalanan NASA tarafından da kullanılacak olan ‘Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri’ ile çığır açan HTMSS yüksek teknoloji firması, ‘Genetik işletim sistemi ve DNA kodlama dili’ geliştiren Türkiye'nin ilk gen ve hücre mühendisliği GEEN Biyoteknoloji, ‘Üç boyutlu yazıcı’ projesine sahip Katı Hal gibi gurur verici birçok kuluçka firması bulunuyor. Bu yıl 4 girişim yüksek değerlemeler ile yatırım aldı, yakın zamanda da 1 girişim daha yatırım alıyor olacak.”

 

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