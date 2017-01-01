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01 Ocak 2017 Pazar 08:00
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Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nde hedef: 10 ilde 10 bin kadın

Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nde yeni döneme girildi.

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde hedef: 10 ilde 10 bin kadın
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İlk yılında 10 ilde 10 bin kadına ulaşan projenin yeni döneminde 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Bugüne kadar 15 milyon TL’yi aşkın ekonomik değer yaratan projenin yeni dönem duyurusu, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın katılımlarıyla düzenlenen toplantıda yapıldı. Projede yeni iller Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas olarak belirlenirken eğitim içerikleri Millî Eğitim Bakanlığı’nın e-öğrenme platformuna yüklenerek çok daha fazla kadının faydalanması sağlanacak. Yeni dönemde ayrıca değerlendirme sürecine halk oylaması eklenerek daha katılımcı bir ödül süreci hedeflenecek. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Girişimcilikte Önce Kadın ProjesiKadın ProjesiTürkiye Bilişim VakfıErcan Demirci

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