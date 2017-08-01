Google SOS Uyarıları, kriz anlarında yardımcı oluyor

Bu ihtiyaçtan yola çıkan Google, çok kısa bir süre önce Arama ve Haritalar hizmetlerindeki bir dizi yeni özelliği ifade eden “Google SOS Uyarıları” uygulamasını hayata geçirdi. SOS Uyarıları, doğal ya da doğal olmayan felaketlerden kaynaklanan krizlerde acil durum bilgilerini daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Web, sosyal medya ve Google ürünlerinden alınan ilgili ve yetkili içerikleri bir araya getirip daha sonra bu bilgileri Arama ve Haritalar gibi Google ürünlerinde vurgulanıyor. Krizin yapısına ve konumunuza bağlı olarak yerel, ulusal veya uluslararası makamların güncellemeleri görülebiliyor.