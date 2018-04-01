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01 Nisan 2018 Pazar 08:00
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GTÜ Teknopark kuruluyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik geleceği için önemli adımların atılacağı Teknoloji Geliştirme Bölgesi “Teknopark” alanına kavuştu.

GTÜ Teknopark kuruluyor
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Kocaeli’deki üniversite kampüsünde yer alacak GTÜ Teknopark’ın üniversite alt yapısının kullanılması ile bölgede büyük bir ekosistem ortaya çıkarması hedefleniyor.
GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6/2/2018 Tarihli ve 584 Sayılı yazısı üzerine, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre ‘Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılarak kurulmuştur. Üniversitemizin son 4 yıldır kararlı bir şekilde sürdürdüğü bilgi üretimi, teknoloji gelişimi ve inovasyon yönetimi yolculuğunda çok önemli bir adım daha atılmış bulunmaktadır. Bu yolculuğu çok önemli bir kümelenme projesi olarak görmekteyiz. Bu kümelenme örneği sadece bilimsel değil, aynı zamanda ortak irade, hedeflenme, planlama, kararlılık, çaba, çalışma, gönül ve duygu kümelenmesi olarak GTÜ ailesi için büyük bir anlam taşımaktadır" diye konuştu.

 

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