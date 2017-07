Halıcı, ENOSAD’da güven tazeledi

ENOSAD ’ın yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yaşar Acar AES-ACAR LTD. ŞTİ.

Erkan Cirit DACEL LTD. ŞTİ.

Hasan Basri Kayakıran EMF MOTOR A.Ş.

Sami Özkan Dibek ENTEK OTOMASYON LTD. ŞTİ.

Hasan Terzioğlu ENTEK TEKNİK A.Ş.

Tuncay Soydaş FESTO A.Ş.

Tunç Atıl HKTM A.Ş.

Yiğit Küntan MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş.

Yavuz Çopur PILZ LTD. ŞTİ.

Mehmet Özalp SCHNEIDER ELEKTRİK A.Ş.