Osman Arslan şunları ifade etti: “TİM verilerine göre, Bursa’da geçtiğimiz yıl 14 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıldı. Bir başka deyişle Türkiye ekonomisine giren her 10 dolardan biri Bursa’dan geliyor. Bursa’daki ‘Organize Sanayi Bölgeleri’nde bugün, 2 bin 150 firma 150 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa’ya ihtiyaç duyduğu finansal desteği sağlamak için biz de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bursa’daki nakdi ticari kredi hacmimizi son 5 yılda yüzde 192 artırarak 7 milyar TL’ye yükselttik.”







Halkbank’ın Bursa’da kullandırdığı, KOBİ kredilerini de kapsayan toplam ticari kredi hacminin yüzde 29.2 büyüyerek 8.7 milyar TL’ye yükseldiğini belirten Arslan, “Bursa’da ticari kredilerde yüzde 14.1, gayri nakdi kredilerde yüzde 12.5, toplam mevduatta yüzde 12 pazar payına sahibiz. Hedefimiz, Bursa’da ticari kredi, gayri nakdi kredi ve mevduat pazar payımızı 2019’da yüzde 20’ye çıkarmak. Bu hedeflerimizi Bursa’daki 37 şubemiz ve 550 çalışanımızın etkin performansıyla gerçekleştireceğiz. Bu amaçla Bursa’daki KOBİ’lerin ve önde gelen sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler sunacağız” dedi.

Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye toplantılarında buluşuyor



Halkbank, 80. kuruluş yıldönümünde Üreten Türkiye Buluşmaları’na Bursa’dan başladı. Bankanın sanayiciler ve KOBİ’lerle buluştuğu geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları’nın Bursa ayağına 500’ün üzerinde davetli katıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, katılımcılarla Banka’nın Bursa’ya yönelik finansal desteklerini ve gelecek hedeflerini paylaştı.



Osman Arslan şunları ifade etti: “TİM verilerine göre, Bursa’da geçtiğimiz yıl 14 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıldı. Bir başka deyişle Türkiye ekonomisine giren her 10 dolardan biri Bursa’dan geliyor. Bursa’daki ‘Organize Sanayi Bölgeleri’nde bugün, 2 bin 150 firma 150 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa’ya ihtiyaç duyduğu finansal desteği sağlamak için biz de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bursa’daki nakdi ticari kredi hacmimizi son 5 yılda yüzde 192 artırarak 7 milyar TL’ye yükselttik.”



Halkbank’ın Bursa’da kullandırdığı, KOBİ kredilerini de kapsayan toplam ticari kredi hacminin yüzde 29.2 büyüyerek 8.7 milyar TL’ye yükseldiğini belirten Arslan, “Bursa’da ticari kredilerde yüzde 14.1, gayri nakdi kredilerde yüzde 12.5, toplam mevduatta yüzde 12 pazar payına sahibiz. Hedefimiz, Bursa’da ticari kredi, gayri nakdi kredi ve mevduat pazar payımızı 2019’da yüzde 20’ye çıkarmak. Bu hedeflerimizi Bursa’daki 37 şubemiz ve 550 çalışanımızın etkin performansıyla gerçekleştireceğiz. Bu amaçla Bursa’daki KOBİ’lerin ve önde gelen sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler sunacağız” dedi.