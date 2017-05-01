Halkbank'tan KOBİ’leri geliştiren platform
KOBİ’lerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek uygun finansal desteği sağlamanın yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile de faaliyetlerini sürdüren Halkbank, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu içerikleri “KOBİ Gelişim Platformu” ile dijital ortama taşıyor.
KOBİ’lerin gelişimlerine katkı sağlayacak platform; iş yaşamlarında yeni ufuklar açacak, sıklıkla yapılan, bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklı hataların giderilmesinde önemli bir kılavuz olacak. Yeni iş kuracak girişimcilere de temel ipuçları verecek KOBİ Gelişim Platformu’ndaki özel içeriklere, mobil versiyonu da bulunan www.halkbankkobigelisim.com.tr/ adresinden ulaşılabilecek.
Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem şunları söyledi: “KOBİ’lerin iş yaşamını oldukça kolaylaştıracak platform sayesinde firmalar, dijital ortama taşıdığımız eğitim ve danışmanlık hizmetlerine kolayca ulaşabilecekler. Böylece KOBİ’ler geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir” dedi.