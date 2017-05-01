﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00
Bu haber 679 kez okundu.

Halkbank'tan KOBİ’leri geliştiren platform

KOBİ’lerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek uygun finansal desteği sağlamanın yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile de faaliyetlerini sürdüren Halkbank, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu içerikleri “KOBİ Gelişim Platformu” ile dijital ortama taşıyor.

Halkbank'tan KOBİ'leri geliştiren platform
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Halkbank KOBİ Gelişim Platformu; her ay eklenecek yeni video ve makalelerle sürekli gelişen, kendini yenileyen ve büyüyen bir bilgi bankası haline geliyor. İş hayatından kişisel gelişime, yatırımdan dış ticarete, e-ticaretin püf noktalarından temel hukuksal uyarılara kadar birçok konu hakkında ziyaretçilerine doğru içerikler sunacak platformdan KOBİ’ler ihtiyaç duydukları tüm bilgilere erişebilecekler.
KOBİ’lerin gelişimlerine katkı sağlayacak platform; iş yaşamlarında yeni ufuklar açacak, sıklıkla yapılan, bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklı hataların giderilmesinde önemli bir kılavuz olacak. Yeni iş kuracak girişimcilere de temel ipuçları verecek KOBİ Gelişim Platformu’ndaki özel içeriklere, mobil versiyonu da bulunan www.halkbankkobigelisim.com.tr/ adresinden ulaşılabilecek.
Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem şunları söyledi: “KOBİ’lerin iş yaşamını oldukça kolaylaştıracak platform sayesinde firmalar, dijital ortama taşıdığımız eğitim ve danışmanlık hizmetlerine kolayca ulaşabilecekler. Böylece KOBİ’ler geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
KobiHalkbankHalkbank KOBİHalkbank KOBİ Gelişim PlatformuErdal ErdemKOBİ Bankacılığı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Araç kiralayan şirketler öz kaynaklarını daha akılcı değerlendiriyor Araç kiralayan şirketler öz kaynaklarını daha...
Fiba Commercial Properties’e büyük ödül Fiba Commercial Properties’e büyük ödül
OSTİM’den sanayi üniversite işbirliğine örnek OSTİM’den sanayi üniversite işbirliğine örnek
Bursa DOSTUM projesi başlıyor Bursa DOSTUM projesi başlıyor
OSBÜK’te “Ruhsat, İzin ve İmar Komisyonu” toplantısı yapıldı OSBÜK’te “Ruhsat, İzin ve İmar Komisyonu”...
Geleceği yazacak kadınlar aranıyor Geleceği yazacak kadınlar aranıyor
Yukarı Çık

Araç kiralayan şirketler öz kaynaklarını...
Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta, Bursa’da...

Haberi Oku