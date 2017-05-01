01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00

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Halkbank'tan KOBİ’leri geliştiren platform

KOBİ’lerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek uygun finansal desteği sağlamanın yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile de faaliyetlerini sürdüren Halkbank, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu içerikleri “KOBİ Gelişim Platformu” ile dijital ortama taşıyor.