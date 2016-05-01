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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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Halkbank ve FKA’dan Çevreye ve OSB’ye 100 milyon euro yeni kaynak

Bugüne kadar Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (FKA) 3 farklı kredi anlaşması ile toplam 230 milyon euro kaynak sağlayan Halkbank, FKA ile 100 milyon euroluk yeni bir anlaşma yaptı.

Halkbank ve FKA'dan Çevreye ve OSB'ye 100 milyon euro yeni kaynak
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FKA tarafından düzenlenen “Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve Enerjinin Finansmanı” konulu etkinliğin açılışının ardından düzenlenen törende Halkbank ve FKA, Çevre ve OSB Kredisi için imza attı.
FKA Ülke Direktörü Bertrand Willocquet, Halkbank ile olan ortaklığın önemine ve başarısına değindi. “Halkbank şu an itibarıyla FKA’nın bankalar arasında en önemli müşterisi konumundadır. Halkbank’ın son on yılda sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konularda kaydetmiş olduğu ilerlemeden ve FKA ile sürdürülebilir yenilikçi projeleri düzenli olarak destekleyen stratejisinden mutluluk duyuyoruz” dedi.
Halkbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla şunları söyledi: “Fransız Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız yeni kredi anlaşmasıyla elde ettiğimiz finansal kaynağı, OSB’lerde yeni yatırımları teşvik etmek ve her segmentte firmanın çevre yatırımlarını desteklemek için kullanacağız. Halkbank olarak, Türkiye’deki artan üretim faaliyetlerini göz önünde bulundurarak çevresel ve sosyal duyarlılıkla yapılan sürdürülebilirlik çalışmalarını gündemimizin merkezinde tutuyoruz ve bu konuya destek vermek adına önemli adımlar atıyoruz. Halkbank’ın uluslararası güvenilirliğinin bir göstergesi olarak sağladığımız bu kredi sayesinde desteğimizi daha da artıracağız.”

 

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Anahtar Kelimeler
HalkbankFKAOSBFransız Kalkınma AjansıBertrand Willocquet

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