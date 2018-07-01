Paraf Esnaf’ın diğer ticari kartlardan farklı olarak, esnafa özel olarak geliştirildiğine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:“Halkbank olarak 80 yıldır esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyor ve Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelerine yönelik olarak sunmuş olduğumuz Paraf Esnaf’ın birçok özelliği var. Esnaf ve sanatkarlarımız, Paraf Esnaf’la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebilecek, ayrıca Paraf Esnaf ile yapacakları işlemler karşılığında ParafPara da kazanabilecekler.”
Halkbank’tan esnafa özel Paraf ayrıcalığı
Kurulduğu günden bu yana sağladığı özel desteklerle esnaf ve sanatkârın yanında olan Halkbank, şimdi de esnafa özel geliştirdiği ticari kredi kartı Paraf Esnaf’ı hizmete sundu.
Paraf Esnaf’ın diğer ticari kartlardan farklı olarak, esnafa özel olarak geliştirildiğine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:“Halkbank olarak 80 yıldır esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyor ve Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelerine yönelik olarak sunmuş olduğumuz Paraf Esnaf’ın birçok özelliği var. Esnaf ve sanatkarlarımız, Paraf Esnaf’la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebilecek, ayrıca Paraf Esnaf ile yapacakları işlemler karşılığında ParafPara da kazanabilecekler.”