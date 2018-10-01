Dinamik yapısı dikkat çekiyor: Sinamics S210 ürününün arı kuşları ile özdeşleştirilmesinin arkasında yüksek hız ve mükemmel bir denge kabiliyetine sahip olması yatıyor. Servo sistemlerin hız performansı saniyede ortalama 60 ila 80 kez kanat çırpabilen arı kuşlarıyla benzerlik taşıyor. Servo sürücülerdeki hassas pozisyonlama ve yüksek dinamik özellikleri de mükemmel bir dengeleme ile havada sabit kalabilen ve gerektiğinde geri geri uçabilen arı kuşlarının performansıyla yarışır nitelikte. Sinamics S210, sürücü motor arasında frenleme kablosu, güç kablosu ve sinyal kabloları için ayrı ayrı kabloların kullanılmasına gerek olmaksızın tek kablo ile bağlantı avantajı sağlıyor. Ürünün temel özellikleri ise şöyle: “Tek kablo bağlantı. Dinamik/kompakt motor seçenekleri. Profinet IRT haberleşme. Webserver (ilave bir yazılıma ihtiyaç duymadan internet aracılığıyla Webserver üzerinden kolayca devreye alınabiliyor). TIA entegrasyonu. Dahili güvenlik fonksiyonları (PROFIsafe seçeneği).”
Hareketini doğadan alan servo sürücü sistemi: Sinamics S210
Özelliklerini, doğadaki en yüksek manevra kabiliyetine, denge ve konum hassasiyetine sahip “arı kuşlarının” dinamikliğinden alan Siemens’in yeni servo sürücü ailesi SINAMICS S21O, Siemens Türkiye tarafından bir lansmanla tanıtıldı.
Dinamik yapısı dikkat çekiyor: Sinamics S210 ürününün arı kuşları ile özdeşleştirilmesinin arkasında yüksek hız ve mükemmel bir denge kabiliyetine sahip olması yatıyor. Servo sistemlerin hız performansı saniyede ortalama 60 ila 80 kez kanat çırpabilen arı kuşlarıyla benzerlik taşıyor. Servo sürücülerdeki hassas pozisyonlama ve yüksek dinamik özellikleri de mükemmel bir dengeleme ile havada sabit kalabilen ve gerektiğinde geri geri uçabilen arı kuşlarının performansıyla yarışır nitelikte. Sinamics S210, sürücü motor arasında frenleme kablosu, güç kablosu ve sinyal kabloları için ayrı ayrı kabloların kullanılmasına gerek olmaksızın tek kablo ile bağlantı avantajı sağlıyor. Ürünün temel özellikleri ise şöyle: “Tek kablo bağlantı. Dinamik/kompakt motor seçenekleri. Profinet IRT haberleşme. Webserver (ilave bir yazılıma ihtiyaç duymadan internet aracılığıyla Webserver üzerinden kolayca devreye alınabiliyor). TIA entegrasyonu. Dahili güvenlik fonksiyonları (PROFIsafe seçeneği).”