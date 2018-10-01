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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
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Hareketini doğadan alan servo sürücü sistemi: Sinamics S210

Özelliklerini, doğadaki en yüksek manevra kabiliyetine, denge ve konum hassasiyetine sahip “arı kuşlarının” dinamikliğinden alan Siemens’in yeni servo sürücü ailesi SINAMICS S21O, Siemens Türkiye tarafından bir lansmanla tanıtıldı.

Hareketini doğadan alan servo sürücü sistemi: Sinamics S210
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Sinamics S210 servo sürücü ailesi, endüstri sektöründe paketleme, pres besleme, paletleme ve sarıcı/çözücü gibi yüksek performans gerektiren makinalar için özel olarak tasarlandı. Kullanıcı dostu programlama ara yüzü Webserver ile devreye alınma aşamasını kolaylaştıran S210, Profinet haberleşmesi ile hızlı ve güvenli bir veri alışverişine imkan sunuyor. 1 faz 220V, 3 faz 220V ve 400V besleme seçeneklerine sahip ürün, 7kW’a kadar geniş güç aralığıyla birçok servo uygulamasında ihtiyacı karşılıyor.
Dinamik yapısı dikkat çekiyor: Sinamics S210 ürününün arı kuşları ile özdeşleştirilmesinin arkasında yüksek hız ve mükemmel bir denge kabiliyetine sahip olması yatıyor. Servo sistemlerin hız performansı saniyede ortalama 60 ila 80 kez kanat çırpabilen arı kuşlarıyla benzerlik taşıyor. Servo sürücülerdeki hassas pozisyonlama ve yüksek dinamik özellikleri de mükemmel bir dengeleme ile havada sabit kalabilen ve gerektiğinde geri geri uçabilen arı kuşlarının performansıyla yarışır nitelikte. Sinamics S210, sürücü motor arasında frenleme kablosu, güç kablosu ve sinyal kabloları için ayrı ayrı kabloların kullanılmasına gerek olmaksızın tek kablo ile bağlantı avantajı sağlıyor. Ürünün temel özellikleri ise şöyle: “Tek kablo bağlantı. Dinamik/kompakt motor seçenekleri. Profinet IRT haberleşme. Webserver (ilave bir yazılıma ihtiyaç duymadan internet aracılığıyla Webserver üzerinden kolayca devreye alınabiliyor). TIA entegrasyonu. Dahili güvenlik fonksiyonları (PROFIsafe seçeneği).”

 

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Sinamics S210
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