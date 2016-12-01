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01 Aralık 2016 Perşembe 08:09
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Hatay’ın tarihi koruma projesi ödül getirdi

Tarihi Kentler Birliği tarafından Antalya’da düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Hatay'ın tarihi koruma projesi ödül getirdi
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43 belediyeden 83 projenin sunulduğu yarışmada Hatay Büyükşehir Belediyesi, 5. Mıntıka 1339 (Geleneksel Antakya Evi) ve 1313 (Minyatür Antakya Mahallesi) Parselleri Restorasyon Projeleri ile “Proje Ödülü”ne layık görüldü. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projelerdeki kentin anıtsal merkezindeki koruma çalışmalarını tamamlayacak bütüncül koruma anlayışı sergilediği, kent dokusunun özgün özelliklerini ön plana çıkaran proje yaklaşımı ve projelerde organik plan bütününü muhafaza ederek olumlu işlevlendirme önerileri, restorasyon projesinin başarılı bulunan ve ödüle layık görülen özellikleri oldu. Ödülü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş aldı. Savaş, zengin bir tarihsel birikime ve dünya mirası niteliğinde olan eserlere sahip olan Antakya’nın tarih turizminin başkenti olmayı hak ettiğini ve bu yönde adımların atıldığını belirtti. Lütfü Savaş, tarihsel yapılara işlevsellik kazandırma konusunda önemli bir adım daha attı. Savaş, dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan tarihi Kurtuluş Caddesi’nin (Herod Caddesi) yerin yaklaşık 9 metre altındaki orijinal hali hazırlanan projeyle tekrar işlevsellik kazanacağını açıkladı.

 

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Anahtar Kelimeler
Doç.Dr. Lütfü SavaşHatay Büyükşehir Belediyesi

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