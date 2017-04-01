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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
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Hayalleri büyük girişimcilere Yol Haritası Garanti’den

Garanti Bankası, Garanti Yol Haritam ile KOBİ’lere, yeni ve potansiyel girişimcilere, iş yaşamlarının her aşamasında yol haritası çizmelerini sağlayacak bir araç sunuyor.

Hayalleri büyük girişimcilere Yol Haritası Garanti'den
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Girişimciler, https://yolharitam.garanti.com.tr web sitesi aracılığıyla iş kurarken ya da kurduktan sonra ihtiyaç duydukları bilgilendirme desteğinin yanı sıra teknik, stratejik, finansal adımlar için de yönlendirme alabiliyor.
Bunlara yönelik anket, makale, hesaplama araçları, kontrol listeleri gibi kaynaklar sunan site kapsamında hayata geçirilen Girişimci Yol Haritası’nı; Gelişim Yol Haritası, Pazarlama-Satış Haritası, Ürün Geliştirme Haritası, Franchise Haritası, E-Ticaret Haritası ve Dış Ticaret İş Haritası takip edecek.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, şunları söyledi: “Günümüzde ekonominin en önemli yapı taşlarını ‘girişimcilik’ ve ‘yenilikçilik’ oluştururken girişimcilik ekosisteminin güçlendiği ülkelerin ekonomisi daha hızlı büyüyor. Ülkemizde girişimciler tarafından kurulan işletmelerin sayısı her geçen gün artarken beklentilerini ilk ağızdan dinlemek ve desteğimizi çeşitlendirmek için çalışıyoruz.
Ancak girişimci ve KOBİ’lerin büyük heyecanla yola çıktıkları iş fikirleri, çoğu zaman yeterli mentörlük ve destek alamadığı için büyüyüp gelişemiyor.
Cesaretle yola çıkan girişimcinin kurduğu işin sürdürülebilir ve başarılı olmasına katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç duyacakları yönlendirmeleri içeren Garanti Yol Haritam’ı tasarladık. Garanti müşterisi olan veya olmayan tüm girişimcileri ve KOBİ’leri, web sitesi üzerinden yol haritalarını oluşturarak iş planı taslaklarını hayata geçirmeye bekliyoruz.”

 

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KobiGaranti Bankası

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