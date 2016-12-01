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01 Aralık 2016 Perşembe 08:01
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“Herkes için Kütüphane” Projesi toplantısı Ankara’da yapıldı

Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi’nin girişimiyle ABD’deki Bill ve Melinda Gates Vakfı’ndan sağlanan fonla başlatılan Herkes İçin Kütüphane (HİK) programını destekleyen belediye başkanları Ankara’da bir araya geldi.

'Herkes için Kütüphane” Projesi toplantısı Ankara'da yapıldı
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TOSYÖV’ün destek verdiği projenin tanıtım toplantısına; TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, Hacettepe Üniversitesi ile proje paydaşlarının yetkilileri katıldı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Özen, projeye büyük önem verdiklerini belirterek, “Proje bir taraftan kütüphane hizmetlerinde uluslararası standartlara ulaşılmasını ön görürken bir taraftan da farklı ülkelerin, kültürlerin ve yerel kullanıcıların kendileri için anlamlı ve ilgili olan gerçek ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesini öne çıkarıyor” dedi.
Proje Direktörü Prof.Dr. Mehmet Emin Küçük, projenin özellikleri, önemi ve elde edilen gelişmeler hakkında bilgileri aktardı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen, “Yerel Yönetim Reformunun Yeni Yüzü: Yenilikçi Yerel Yönetimler” başlıklı sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kütüphane altyapısında ve hizmetlerinde daha yoğun bir biçimde kullanılması gerektiğini aktardı.

 

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