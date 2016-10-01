ICDDA’16’ya geri sayım başladı
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 2016’da (ICDDA’16) geri sayım başladı. Etkinlik, 11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğünde Ankara’da üçüncü kez kapılarını açacak.
Etkinlikte, orijinal ekipman üreticilerinin satın alma süreçleri ve tedarik zinciri politikaları üzerine çalıştay da düzenlenecek. 2014 yılında, 34 ülkeden 250'den fazla küresel firmanın katılımı ile 4.800 bire bir kayıtlı iş görüşmesi gerçekleştirilen dev organizasyona önceki etkinliklerde sponsor olan TAI, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, FNSS, TEI, MKE ve SSI’ya, bu yıl DASSAULT SYSTEMES, OTOKAR, İSTANBUL TEKNOPARK eklendi.