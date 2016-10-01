01 Ekim 2016 Cumartesi 08:22

Bu haber 11057 kez okundu. ICDDA’16’ya geri sayım başladı Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 2016’da (ICDDA’16) geri sayım başladı. Etkinlik, 11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğünde Ankara’da üçüncü kez kapılarını açacak.

ATO/Congresium Kongre Merkezi’nde, küresel aktörlerle Türk KOBİ’lerinin aynı masada buluşacağı ICDDA16’nın ilk gününde ‘Türkiye’deki Savunma Havacılık ve Offset Pazarının Panaroması’ konulu konferansa katılacak olan davetli ve katılımcılar; 2. ve 3. gününde ise ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı yakalayacak.

Etkinlikte, orijinal ekipman üreticilerinin satın alma süreçleri ve tedarik zinciri politikaları üzerine çalıştay da düzenlenecek. 2014 yılında, 34 ülkeden 250'den fazla küresel firmanın katılımı ile 4.800 bire bir kayıtlı iş görüşmesi gerçekleştirilen dev organizasyona önceki etkinliklerde sponsor olan TAI, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, FNSS, TEI, MKE ve SSI’ya, bu yıl DASSAULT SYSTEMES, OTOKAR, İSTANBUL TEKNOPARK eklendi.