﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2016 Cumartesi 08:22
Bu haber 11057 kez okundu.

ICDDA’16’ya geri sayım başladı

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 2016’da (ICDDA’16) geri sayım başladı. Etkinlik, 11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğünde Ankara’da üçüncü kez kapılarını açacak.

ICDDA'16'ya geri sayım başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
ATO/Congresium Kongre Merkezi’nde, küresel aktörlerle Türk KOBİ’lerinin aynı masada buluşacağı ICDDA16’nın ilk gününde ‘Türkiye’deki Savunma Havacılık ve Offset Pazarının Panaroması’ konulu konferansa katılacak olan davetli ve katılımcılar; 2. ve 3. gününde ise ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı yakalayacak.
Etkinlikte, orijinal ekipman üreticilerinin satın alma süreçleri ve tedarik zinciri politikaları üzerine çalıştay da düzenlenecek. 2014 yılında, 34 ülkeden 250'den fazla küresel firmanın katılımı ile 4.800 bire bir kayıtlı iş görüşmesi gerçekleştirilen dev organizasyona önceki etkinliklerde sponsor olan TAI, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, FNSS, TEI, MKE ve SSI’ya, bu yıl DASSAULT SYSTEMES, OTOKAR, İSTANBUL TEKNOPARK eklendi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Reel Sektör AnlamıReel Sektör Ne DemekReel Sektör FirmalarıReel Sektör TanımıReel Sektör HaberleriReel SektörOSSAOSTİMICDDA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku