01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00 Bu haber 622 kez okundu.
IFC , Türkiye’de 1.1 milyar dolarlık yatırım yaptı
Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde faaliyetlerini genişletti. IFC bölgede ekonomilerin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için toplam 2.9 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.
30 Haziran’da sona eren 2018 mali yılında bölgede yapılan yatırımların 2.26 milyar dolarlık tutarı IFC’nin kendi kaynaklarından, 680 milyon dolarlık kısmı ise sendikasyon kredileri ile başka finansal kaynaklardan sağlandı. IFC Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Wiebke Schloemer şunları söyledi: “Önceliğimiz fakirliğin yüksek olduğu bazı ülkelerde özel sektörün gelişimini desteklemek, orta gelir düzeyindeki ülkelerde de inovasyon ve rekabetçiliğin artması, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir kentsel altyapı projelerinin desteklenmesi olacak.” Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde yatırımlardan en fazla payı alan ülkelerin başında Türkiye geldi. IFC Türkiye’de 1.1 milyar dolar, Romanya’da 336.4 milyon dolar, Sırbistan’da 190.5 milyon dolar, Ukrayna’da 129.1 milyon dolar ve Kazakistan’da 11.5 milyon dolar uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi. IFC ayrıca Türkiye’de 938 milyon dolar tutarında kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.