01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00

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IFC , Türkiye’de 1.1 milyar dolarlık yatırım yaptı

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde faaliyetlerini genişletti. IFC bölgede ekonomilerin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için toplam 2.9 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.