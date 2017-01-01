IFC’den sağlık tesisleri için finansman desteği

IFC destekli proje, ülkenin kamu hastanelerinin büyük bir revizyondan geçirilmesi için tasarlanan önemli bir girişim olan Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir parçası. 1000 yatak kapasiteli Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, son derece modern teknolojilerle donatılmış 5 adet sağlık tesisini kapsayacak. Bu kampüs eski ve farklı yerlere dağılmış olan hastanelerin yerini alarak sağlık hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasına olanak sağlayacak. Tahvil ihracında ana yatırımcı olan IFC, bu büyük yatırımı ile Türkiye’ye ve projeye yatırımcı güveninin güçlenmesini hedefliyor.