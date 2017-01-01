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01 Ocak 2017 Pazar 08:00
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IFC’den sağlık tesisleri için finansman desteği

Dünya Bankası Grubu Üyesi IFC (Uluslararası Finans Kurumu), Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir sağlık merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Elazığ’da, yeni nesil sağlık tesislerinin inşa edilmesini destekleyen bir proje tahviline 80 milyon euro yatırım yapıyor.

IFC'den sağlık tesisleri için finansman desteği
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Söz konusu projenin yüksek kalitede halk sağlığı hizmetlerine erişimin arttırılmasına yardımcı olması hedefleniyor. Toplam değeri 288 milyon euro olan 20 yıllık bu tahvil, Türkiye'de kamu-özel sektör ortaklığı (KÖSO) modeli ile yapılan bir hastane için yapılmış ilk proje tahvil finansmanı.
IFC destekli proje, ülkenin kamu hastanelerinin büyük bir revizyondan geçirilmesi için tasarlanan önemli bir girişim olan Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir parçası. 1000 yatak kapasiteli Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, son derece modern teknolojilerle donatılmış 5 adet sağlık tesisini kapsayacak. Bu kampüs eski ve farklı yerlere dağılmış olan hastanelerin yerini alarak sağlık hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasına olanak sağlayacak. Tahvil ihracında ana yatırımcı olan IFC, bu büyük yatırımı ile Türkiye’ye ve projeye yatırımcı güveninin güçlenmesini hedefliyor.

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
IFCDünya BankasıUluslararası Finans KurumuKÖSO

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