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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:19
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IFS Endüstri Günleri, Ankara’da

Global kurumsal yazılım şirketi IFS, pek çok sektöre ve farklı üretim metodlarına özel geliştirdiği çözümlerini paylaşacağı IFS Endüstri Günleri etkinliklerine Ankara’da devam ediyor.

IFS Endüstri Günleri, Ankara'da
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23 Kasım 2017 Perşembe Günü Ankara- JW Marriott Hotel’de gerçekleştirilecek IFS Endüstri Günleri etkinliğinde “Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” hakkında bilgi verilecek. Etkinliğe katılım ücretsiz, katılımcıların kayıt yaptırmaları zorunlu. Detaylı bilgiler www.ifs.com.tr adresinden alınabiliyor.
IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, her işletmenin uygulacağı ERP modellerinin birbirinden çok farklı olduğunu anımsatarak, “IFS Applications’ın sunduğu fonksiyonellik ve süreç yönetim modellerini paylaşarak katılımcılarda farklı bir bakış açısı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

 

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