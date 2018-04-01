IFS, GDPR’ye uyumluluğu destekleyen yeni işlevler sunuyor



IFS Applications’da yapılan iyileştirmeler, IFS müşterilerine, 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğe uyumluluğu kolaylaştıran önemli yetenekler kazandırıyor. GDPR uyumluluğu, IFS Applications 9’a dahil edilen ve halen kullanımda olan yeni işlevlerle destekleniyor. Yeni işlevler, kişisel veri yönetimine ilişkin bütün ana süreçlerde GDPR’ye uyumluluğu destekleyecek. IFS Finans, İnsan Sermayesi Yönetimi ve Stratejiden Sorumlu Global Endüstri Direktörü Steve Treagust, “IFS Applications ve IFS Field Service Management çözümlerini GDPR’ye uyumluluk desteği ile geliştirerek müşterilerimize bu yıl Mayıs ayında yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğe uygun, entegre ve kullanımı kolay yazılım işlevleri sunuyoruz. Bu yeni yetenekler, GDPR’ye uyumluluğun yanı sıra şirketlerin veri yönetimi süreçlerini iyileştirerek veri kalitesini artırmalarını ve ilgisiz veri miktarını azaltmalarını, bu sayede de maliyetlerini kayda değer ölçüde düşürmelerini sağlıyor” dedi.

Yasal bilgi toplama: GDPR’ye göre kişisel bilgiler yalnızca açık bir şekilde tanımlanmış amaçlar için toplanabilecek ve sadece bu amaçla gerekli süre boyunca saklanabilecek. Yeni işlevler her bir veri öznesinin tanımlanmasını, süre de dahil olmak üzere bunlara bağlı tüm işlemler için bir veya daha fazla tanımlı amaç olmasını sağlayarak bunu kolaylaştırıyor.

Güvenli depolama: Kişisel bilgilerin, işleme için kullanılan sistemlere girilmesi, sistemlerde saklanması işi güvenli bir biçimde ve verinin toplanma amacı için gerekli erişim izinlerine uygun şekilde gerçekleştirilmeli. Yeni işlevler; veri öznelerinin, kişisel bilgi öğelerinin, veri işleme amacının, veri kaldırma ve anonimleştirmenin ve tarihle sınırlandırılmış onayın yönetimini kolaylaştıran bir dizi özel mekanizma ve pencere sağlayarak bunu kolaylaştırıyor.





Güvenli geri çekme/aktarma: Kişisel bilgileri geri çekme ve aktarma becerisi, GDPR’ye uygunluğun en önemli bileşenlerinden biri. Yeni işlevler, IFS Applications ya da IFS Field Service Management kapsamında kaydı olan belirli bir veri öznesi için yeni bir standart rapor oluşturarak bunu kolaylaştırıyor ve eldeki bütün veriler, bu verilerin hangi amaçlarla ve hangi zaman aralığı boyunca saklandığı, veri ve amaçların dayandığı yasal zemin de dahil olmak üzere ilgili tüm bilgileri sunuyor.





Güvenli sürdürme/kaldırma:

GDPR’ın üç ana koşulu;güncel kayıtların tutulması, veri öznesinin unutulma hakkı ve veri kontrolörünün kayıtları rıza dışındaki yasal amaçlar için elde bulundurma ihtiyacı. Yeni işlevler, verilerin tutulması süreçlerini destekleyen yetenekler sunarak bunu kolaylaştırıyor.





Yasal kullanım:

Kişisel bilgilerin sistemde tutulması ve gerektiğinde verileri geri çekebilme, raporlama ve kaldırma imkanı temel bir özellik ve bunlar tamamen kişisel bilgilerin doğru kurulumuna, bakımına ve kullanımına bağlı. Yeni işlevler, veri işleme amaçlarına ve esasına erişim ve bunları kontrol etme süreçlerini tek giriş noktasından yönetmeyi sağlayarak kolaylık sunuyor.