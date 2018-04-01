IFS, İzmir’de Ege Bölgesi sanayicileri ile buluşacak
Dünyanın lider kurumsal yazılım firmalarından IFS, Ege Bölgesi müşterileri ve sanayicileri ile 18 Nisan 2018 Çarşamba Günü, Kaya İzmir Thermal Otel’de bir araya gelecek.
IFS Türkiye Pazarlama Müdürü Öznur Tekiner Şirin, ‘Farklı Üretim Metodları için ERP Startejileri’ etkinliğini İzmir’de gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti: “Türkiye sanayi kuruluşlarının yüzde 16’sını bünyesinde bulunduran ve dünya ile rekabet eden Ege Bölgesi sanayisi ile dijital dönüşümün mihenk taşı olan ERP çözümümüz IFS Applications’ın sunduğu avantajları paylaşmak, Ege sanayisi için de büyük bir fırsat yaratacaktır.” IFS Applications, İzmir ve Ege Bölgesi’nde APM Terminals, ESHOT, Kanat Boya, Ektam, Tolon Makina, Baylan, Kroma ve Ozanteks gibi pek çok farklı endüstrilerde öncü firma tarafından kullanılıyor.