IFS, İzmir’de Ege Bölgesi sanayicileri ile buluşacak



Etkinlikte, dünyanın ve Türkiye’nin tercih edilen lider ERP yazılımlarından olan IFS Applications’ın farklı endüstriler için sunduğu çözümler anlatılacak, IFS’in dünyada, Türkiye’de ve Ege Bölgesi’nde uygulama örnekleri, endüstri modelleri ve IFS Applications’ın bu endüstrilerde sunduğu çözümler detaylarıyla paylaşılacak. IFS Endüstri Günleri’nin İzmir ayağı olarak düzenlenen, özellikle dijital dönüşümün yarattığı güçle dünya ile rekabet etmek isteyen, farklı üretim modellerine sahip ve bu konuda çözüm arayışında olan işletmeler için yol gösterici nitelikte olacak etkinlikte süreçlerini IFS Applications ile yöneten şirketlerin yöneticileri de deneyimlerini ve IFS Applications’ın sunduğu çözümler hakkında bilgileri anlatacak. Ücretsiz olacak etkinliğe ifs.com.tr adresinden kayıt yapılabiliyor.

IFS Türkiye Pazarlama Müdürü Öznur Tekiner Şirin, ‘Farklı Üretim Metodları için ERP Startejileri’ etkinliğini İzmir’de gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti: “Türkiye sanayi kuruluşlarının yüzde 16’sını bünyesinde bulunduran ve dünya ile rekabet eden Ege Bölgesi sanayisi ile dijital dönüşümün mihenk taşı olan ERP çözümümüz IFS Applications’ın sunduğu avantajları paylaşmak, Ege sanayisi için de büyük bir fırsat yaratacaktır.” IFS Applications, İzmir ve Ege Bölgesi’nde APM Terminals, ESHOT, Kanat Boya, Ektam, Tolon Makina, Baylan, Kroma ve Ozanteks gibi pek çok farklı endüstrilerde öncü firma tarafından kullanılıyor.