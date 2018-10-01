Etkinlikte ayrıca IFS Türkiye’nin E-Dönüşüm konusunda işbirliği yaptığı entegratör firmalardan biri olan Intecon Bilişim de çözümleri ve IFS E-İrsaliye modülü entegrasyon detayları hakkında bilgi verdi. Türkiye’de elektronik belge dönüşümü çalışmaları hızla devam ederken e-fatura ve e-defter uygulamasından sonra sırayı e-irsaliye dönüşümü aldı. 63 bine yakın e-fatura mükellefinin zorunlu olarak e-İrsaliye’ye geçeceği dönüşümle birlikte mükellefler, irsaliyelerini dijital ortamda oluşturacaklar. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte; IFS ERP kullanıcıları için hazırlanan tamamen mobil uyumlu IFS E-İrsaliye çözümünü de tanıtıldı.
IFS Türkiye, E- İrsaliye dönüşümüne hazır
IFS Türkiye, E-İrsaliye Dönüşüm sürecini ve buna yönelik yeni çözümlerini tanıttı. Global kurumsal yazılım firması IFS, Double Tree by Hilton Otel Moda’da düzenlediği etkinlikte; E-İrsaliye ve E-Arşiv Dönüşümü için geliştirilen yeni modüllerini anlattı ve E-İrsaliye dönüşüm süreci ile ilgili akıllara takılan soruları yanıtladı.
Etkinlikte ayrıca IFS Türkiye’nin E-Dönüşüm konusunda işbirliği yaptığı entegratör firmalardan biri olan Intecon Bilişim de çözümleri ve IFS E-İrsaliye modülü entegrasyon detayları hakkında bilgi verdi. Türkiye’de elektronik belge dönüşümü çalışmaları hızla devam ederken e-fatura ve e-defter uygulamasından sonra sırayı e-irsaliye dönüşümü aldı. 63 bine yakın e-fatura mükellefinin zorunlu olarak e-İrsaliye’ye geçeceği dönüşümle birlikte mükellefler, irsaliyelerini dijital ortamda oluşturacaklar. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte; IFS ERP kullanıcıları için hazırlanan tamamen mobil uyumlu IFS E-İrsaliye çözümünü de tanıtıldı.