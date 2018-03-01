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01 Mart 2018 Perşembe 08:00
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IFS, WIN EURASIA’da geleceğin fabrikalarını anlatacak

Dünyanın lider kurumsal yazılım firmalarından IFS, işletmeleri geleceğe hazırlayan ve dijital dönüşümde kilit rol oynayan IFS ERP, IIoT, BI ve Mobil çözümlerini Avrasya Bölgesi'nin en büyük endüstri fuarı WIN Eurasia’da katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaşacak.

IFS, WIN EURASIA'da geleceğin fabrikalarını anlatacak
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Bu yıl aynı çatı altında buluşan WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarları 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul-Tüyap Fuar Alanı’nda düzenlenecek.

Durmazlar Makina, Baykal Makina, Dener Makina, Nukon Makina gibi makina ve imalat sektörünün öncülerinin süreçlerini yönetmek için tercih ettiği,  ERP’nin lider oyuncularından olan IFS, geleceğin fabrikaları için geliştirilmiş yeni çözümleri ve uygulama örnekleri hakkında bilgi verecek.  IFS, fuar ziyaretçileri ile Endüstriyel Nesnelerin İnterneti- IIoT, İş Zekası ve Analitik, Büyük Veri, Bulut tabanlı hizmetler, IFS IoT Business Connector ve IFS Lobby ile Entegre BI çözümlerine yönelik detaylı bilgi paylaşımında bulunacak.

 

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