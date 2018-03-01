Durmazlar Makina, Baykal Makina, Dener Makina, Nukon Makina gibi makina ve imalat sektörünün öncülerinin süreçlerini yönetmek için tercih ettiği, ERP’nin lider oyuncularından olan IFS, geleceğin fabrikaları için geliştirilmiş yeni çözümleri ve uygulama örnekleri hakkında bilgi verecek. IFS, fuar ziyaretçileri ile Endüstriyel Nesnelerin İnterneti- IIoT, İş Zekası ve Analitik, Büyük Veri, Bulut tabanlı hizmetler, IFS IoT Business Connector ve IFS Lobby ile Entegre BI çözümlerine yönelik detaylı bilgi paylaşımında bulunacak.
IFS, WIN EURASIA’da geleceğin fabrikalarını anlatacak
Dünyanın lider kurumsal yazılım firmalarından IFS, işletmeleri geleceğe hazırlayan ve dijital dönüşümde kilit rol oynayan IFS ERP, IIoT, BI ve Mobil çözümlerini Avrasya Bölgesi'nin en büyük endüstri fuarı WIN Eurasia’da katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaşacak.
Durmazlar Makina, Baykal Makina, Dener Makina, Nukon Makina gibi makina ve imalat sektörünün öncülerinin süreçlerini yönetmek için tercih ettiği, ERP’nin lider oyuncularından olan IFS, geleceğin fabrikaları için geliştirilmiş yeni çözümleri ve uygulama örnekleri hakkında bilgi verecek. IFS, fuar ziyaretçileri ile Endüstriyel Nesnelerin İnterneti- IIoT, İş Zekası ve Analitik, Büyük Veri, Bulut tabanlı hizmetler, IFS IoT Business Connector ve IFS Lobby ile Entegre BI çözümlerine yönelik detaylı bilgi paylaşımında bulunacak.