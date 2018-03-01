IFS, WIN EURASIA’da geleceğin fabrikalarını anlatacak



Bu yıl aynı çatı altında buluşan WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarları 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul-Tüyap Fuar Alanı’nda düzenlenecek.





Durmazlar Makina, Baykal Makina, Dener Makina, Nukon Makina gibi makina ve imalat sektörünün öncülerinin süreçlerini yönetmek için tercih ettiği, ERP’nin lider oyuncularından olan IFS, geleceğin fabrikaları için geliştirilmiş yeni çözümleri ve uygulama örnekleri hakkında bilgi verecek. IFS, fuar ziyaretçileri ile Endüstriyel Nesnelerin İnterneti- IIoT, İş Zekası ve Analitik, Büyük Veri, Bulut tabanlı hizmetler, IFS IoT Business Connector ve IFS Lobby ile Entegre BI çözümlerine yönelik detaylı bilgi paylaşımında bulunacak.