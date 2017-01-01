“İhracat seferine ABD’den başlayacağız”

Birliğin 2017 yılında ki hedef ülkelerinin Ekonomi Bakanlığı’nın da açıkladığı hedef ülkeler ile benzerlik taşıdığına da değinen Mertöz, “Öncelikli hedef ülkemiz ABD. Başkanlık değişimi sonrası ABD ekonomisinin canlanmasını ve yatırımların artmasını bekliyoruz. ABD’ye yönelik olarak alt sektörlerimiz bazında fuar katılımları, sektörel ticaret heyetleri ve UR-GE heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Rusya ile ilgili olumlu gelişmeler doğrultusunda ticaretimizi de eski düzeye getirmek için gerekli faaliyetleri de Rusya’ya yönelik olarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



6.2 milyar dolar ihracat ile 2016 yılını tamamlamayı öngördüklerini belirten Mertöz, “Ocak–Kasım döneminde demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı ton bazında 1milyon 640 bin ton artış göstermesine rağmen 5.6 milyar dolar seviyesine geriledi. 2016 yılını 6.2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.



Mertöz, demir ve demir dışı metaller sektörü olarak önümüzde ki yıl ihracatı yüzde 7.5 seviyelerinde artırmayı hedeflediklerini vurguladı.