İhracata “hizmet eden” ödüllendirildi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi araştırmanın amacının 2023 yılında 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefine ulaşmak olduğunu belirtti: “Son 10 yılda küresel hizmet ihracatı iki katına çıkarak 4.9 trilyon dolar değerine ulaştı. Ülkemizin ise 2015 yılı toplam hizmet ihracatı 46.3 milyar dolar. 2015’te 24 milyar dolar fazla vererek net hizmet ihracatçısı olduğumuzu da eklemek istiyorum. Araştırmaya konu olan 500 firmamız 2015 yılında toplam 18.5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Rakam, ülkemizin hizmet ihracatının yüzde 40’ına tekabül ediyor.”