01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00

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‘İhracatın Metalik Yıldızları’ 7’nci kez ödüllendirildi

Geçen yıl gerçekleştirdiği 6.2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en büyük ihracatçı birliklerinden biri olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçtiğimiz yılın başarılı ihracatçılarını törenle ödüllendirdi.