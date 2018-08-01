İhracatın yönetim kadroları belli oldu

Daha katılımcı bir yapı kuracağız: Yeni dönemde daha katılımcı bir yapı kuracaklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “TİM’in seçim sürecinde de belirttiğim gibi, ihracata yön verecek konularda Yönetim Kurulu’nun karar vermesi şekli bir zorunluluk. Sektörlerimizin tamamını bu anlamda kapsayan Sektörler Konseyimizin çok daha aktif çalışmasını sağlayacağız. TİM’in muhtelif illerde, muhtelif sektörlerde 400’ün üzerinde delegesi var, delegelerimize her zaman daha yakın olacağız. Onları dinleyecek, önerilerini dikkate alacağız. Bu sayede çok daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

İhracatta 170 milyar doları aşarız: Gülle, “İhracatımızı 500 milyar dolar bandına eriştirmek hepimizin ortak görevi, tüm çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere, en kısa sürede Hükümet yetkililerimizi ziyaret edeceğiz, projelerimizi anlatacak, destek arayacağız. Bu yıl 170 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz, sonraki yıllarda her yıl rekorlar kırarak yolumuza devam etmeye kararlıyız” diye konuştu.

TİM’in yeni Yönetim Kurulu:



İsmail Gülle (Başkan)

İbrahim Pektaş (Çelik sektörü)

Mustafa Şenocak (Deri ve deri mamulleri sektörü)

Fatih Kemal Ebiçlioğlu (Elektrik ve elektronik sektörü)

İlyas Edip Sevinç (Fındık ve mamulleri sektörü)

Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve sebze mamulleri sektörü)

Zeki Kıvanç (Tekstil ve hammaddeleri sektörü)

Davut Er (Zeytin ve zeytinyağı sektörü)

Kutlu Karavelioğlu (Makine ve aksamları sektörü)

Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme sanayii sektörü)

Salahattin Kaplan (Halı sektörü)

Başaran Bayrak (Gemi, yat ve hizmetleri sektörü)

Orhan Sabuncu (Otomotiv endüstrisi sektörü)