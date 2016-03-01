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01 Mart 2016 Salı 08:07
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İhracatta dönüşüm ve atılım Ar-Ge ile gelecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 14 Ocak 2016 tarihinde açıklanan ve TBMM’den geçerek 1 Mart itibariyle yürürlüğe giren ‘Ar-Ge Reform Paketi’nin, yüksek katmadeğer yaratarak 2023 hedeflerine ulaşmadaki önemini vurgulayarak şöyle devam etti:

İhracatta dönüşüm ve atılım Ar-Ge ile gelecek
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“Ar-Ge harcamalarımız 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18.8 artarken Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı da yüzde 0.95’den yüzde 1’in üstüne çıktı. Bu oran 2003 yılında yalnızca yüzde 0.48 seviyesinde idi. 2023 hedeflerimizde, Ar-Ge harcamalarının milli gelirden aldığı payın yüzde 3’e ulaşmasını hedefliyoruz.
TİM olarak her platformda Ar-Ge hedeflerinin Türkiye için bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurguluyoruz. 2016 yılının bir dönüşüm ve atılım yılı olmasını sağlayacak Ar-Ge Reform Paketi’yle tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge yatırımlarının özendirilmesi, nitelikli üretim yapısına geçilmesi, katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlayacak.
Reform Paketi’yle ayrıca Ar-Ge personelinin niteliğinin ve istihdamının artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi, teknoloji şirketlerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonu amaçlanıyor. Özellikle tasarım merkezlerinin kurulacak olması ve Ar-Ge merkezlerinin kurulmasına yönelik kolaylıkların sağlanması, ülkemizin, Ar-Ge ve tasarım üssü olmasına büyük katkılar sunacak.” 

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Ar-GeTİMTürkiye İhracatçılar MeclisiMehmet Büyükekşi

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