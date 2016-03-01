İhracatta dönüşüm ve atılım Ar-Ge ile gelecek

“Ar-Ge harcamalarımız 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18.8 artarken Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı da yüzde 0.95’den yüzde 1’in üstüne çıktı. Bu oran 2003 yılında yalnızca yüzde 0.48 seviyesinde idi. 2023 hedeflerimizde, Ar-Ge harcamalarının milli gelirden aldığı payın yüzde 3’e ulaşmasını hedefliyoruz.



TİM olarak her platformda Ar-Ge hedeflerinin Türkiye için bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurguluyoruz. 2016 yılının bir dönüşüm ve atılım yılı olmasını sağlayacak Ar-Ge Reform Paketi’yle tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge yatırımlarının özendirilmesi, nitelikli üretim yapısına geçilmesi, katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlayacak.



Reform Paketi’yle ayrıca Ar-Ge personelinin niteliğinin ve istihdamının artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi, teknoloji şirketlerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonu amaçlanıyor. Özellikle tasarım merkezlerinin kurulacak olması ve Ar-Ge merkezlerinin kurulmasına yönelik kolaylıkların sağlanması, ülkemizin, Ar-Ge ve tasarım üssü olmasına büyük katkılar sunacak.”