İMMİB başarılı tasarımcılarını ödüllendirdi



- İMMİB 2017 Endüstüriyel Tasarım Yarışması ile 212 bin TL,

- 4. Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması ile 53 bin TL,



- El Aletleri, Kilitler, Bağlantı Elemanları ve Mobilya Aksesuarları Tasarım Yarışması ile 36 bin TL, başarılı tasarımcıların olurken tasarımcılar sektörde yurtdışı eğitim burslarından faydalanabilecek ve sektöre yön veren fuarlara götürülecek. Katmadeğeri yüksek ihracat için “Türk Tasarımı” algısının oluşturulması gerektiğine vurgu yapan İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, “Türkiye’nin uluslararası alanda rekabetçiliğinin arttırılması ve Türk tasarımcıların özendirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Katmadeğeri yüksek, insana ve çevreye duyarlı tasarımların yaratılması ve korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale gelmesini, ‘Türk Tasarımı’ kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlama hedefiyle Bakanlığımızın da desteği ile birçok proje yürütüyoruz. Bu çalışmalardan ilki olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları bu yıl on üçüncü yaşını kutluyor. 2005 yılında yürütmeye başladığımız yarışmamıza bugüne kadar 4 bine yakın proje başvurusu kabul edildi ve 360’tan fazla eser ödüle layık bulundu.



Ödül alan 34 tasarımcımıza yurt dışındaki prestijli üniversitelerde tasarım eğitimi almak üzere burslar verildi. Tasarım ile ilgili hemen her konuda çeşitli teşvikler de Bakanlığımızca verilmektedir” diye konuştu.