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01 Nisan 2018 Pazar 08:00
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İndeks Bilgisayar'dan rekor başarı, tarihi kâr

Türk bilişim sektöründe “Geleceğin teknoloji dağıtım grubu” vizyonuyla hareket eden ve hâlen 150'den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup, 2017 mali sonuçlarını ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı.

İndeks Bilgisayar'dan rekor başarı, tarihi kâr
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2017 yılı net kârını 156 milyon TL olarak açıklayan İndeks Bilgisayar, tarihi bir başarıya imza attı. Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik teknoloji endüstrisinin ülke geleceği için stratejik önemine dikkat çekti.
Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu, teknoloji ürünleri alanında faaliyet gösteren 3'ü halka açık, toplam 6 şirketi bünyesinde bulunduran Index Grup'un 2017 yılında yüzde 25 büyüme gerçekleştirerek net satışlarını 4 milyar 314 milyon TL'den 5 milyar 398 milyon TL'ye çıkardığını belirtti.
Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi Salih Baş ise “2023'te teknoloji kulvarında Avrupa'nın en büyük beş teknoloji distribütöründen biri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Index Grup olarak 2018 yılındaki satış hedefimizi 6 milyar 358 milyon TL olarak belirledik” dedi.

 

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