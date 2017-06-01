İnovatif projeler Yıldız Kuluçka’da büyüyor



Ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek olan Ar-Ge tabanlı, inovatif ve ticarileşebilme potansiyeli olan projelerin başvuru yaptığı Yıldız Kuluçka’da faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 35’i yazılım, yüzde 65’i medikal, makine imalatı, elektronik, enerji, gıda, sanayi ve kimya gibi sektörlerde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Mesut Güner, Yıldız Kuluçka’daki firmaların işleyiş süreçlerine ilişkin bilgiler verdi: “Girişimcileri eğitim ve mentörlük programıyla hızlandırarak, onlara fikri haklar, proje ve yatırımcı ilişkileri konusunda ücretsiz destekler veriyoruz. Özellikle donanım üreten girişimciler için ilk ürünlerini üretebilecekleri prototip atölyesini kullanma olanağı sunuyoruz. Diğer yandan ürünlerini globale taşımak isteyen girişimciler için Silikon Vadisinde bulunan Starcamp kuluçka merkezimiz ile en donanımlı kuluçka merkezi olma özelliğine sahibiz.”