IPA’da vergi muafiyeti var

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) olarak adlandırılan programla 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 4.5 milyar Euro hibe verilmesi hedefleniyor. Maliye Bakanlığı bu çerçeve anlaşmasının vergisel boyutuyla ilgili genel tebliğini yayınladı.



KPMG Türkiye Vergi Bölüm Müdürü Gülden Alkoçoğlu, yatırımcıların lehine yeni düzenlemeleri kapsayan tebliğdeki önemli noktaları anlattı. Alkoçoğlu, IPA II Çerçeve Anlaşması’na göre, IPA I Çerçeve Anlaşması’nda olduğu gibi AB Sözleşmesi imzalamış olan yüklenicilerin verdikleri hizmetler ve tedarik ettikleri mallar için KDV'den muaf tutulduklarını aktardı.



Alkoçoğlu, “Sözleşme kapsamındaki hedeflerin ve faaliyetlere ilişkili malların, hizmetlerin ve işlerin de KDV'den muaf olacağı belirtiliyor. IPA II döneminde limitler ve başvuru makamları yüklenicilerin bulundukları illerde Vergi Dairesi Başkanlığı olup olmaması ve sözleşmelerdeki bütçe paylarına göre yeniden düzenlendi. Ayrıca IPA II uygulama döneminde ilgili makamlarca uygun bulunması durumunda Türkiye’de iş merkezi bulunmayan yüklenicilerin şubelerine de KDV İstisna Sertifikası verilebilecek” dedi.